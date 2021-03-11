Proje uygulaması

Okul Müdürü Mehmet Kılınçarslan, proje yürütücüsü Züleyha Yüce, projede görevli bir gurup öğrenci ile bir araya gelen Kaya, yürütülen projeleri değerlendirdi. Oku Yaz Eğlen adlı e-Twinning projesinin amacının öğrencilere kitap okuma alışkanlığını kazandırmak, Web.02 araçlarını kullanmalarını sağlamak olduğu kaydedildi. Bu bağlamda öğrencilerin web.02 araçlarını kullanarak, her aya okudukları kitabı ekleyerek bir takvim oluşturduklarını bildiren Okul Müdürü Kılınçarslan, oluşturulan masa takvimini İlçe Mili Eğitim Müdürü Kaya’ya takdim etti.