Proje toplantısı yapıldı

İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş başkanlığındaki toplantıya, alanında önemli çalışmalara imza atan bazı öğretmenler katıldı. Toplantıda özellikle pandemi süreci ile öğrencilerde gelişen dezavantajların giderilmesi, eşit fırsatların yaratılmasına yönelik fikir alışverişinde bulunuldu. Önümüzdeki günlerde faaliyete geçecek çalışmalar ile ilgili planlamalar yapıldı. Yoldaş, ‘’Oldukça verimli bir ortamda gerçekleşen toplantıya katılım göstererek fikirlerini sunan değerli öğretmenlerimize teşekkür ederiz’’ dedi.