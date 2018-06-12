Proje tanıtımı yapıldı

Boğazlıyan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, hazırlanan proje ile okulların kitap, öğretmen, öğrenci, fiziki yapısı gibi özellikleri, velilerin okuryazarlık, meslek durumları, bağımlılıkları, çocuklarına karşı tutum ve tavırları, öğrencilerin psikolojik, sosyo-ekonomik yönlerden incelenmesi, risk grubu oluşturan öğrencilerin tespit edilerek risk haritasının belirlenmesine yönelik çalışmalar yapacak. Elde edilen verilerle oluşturulan eylem planı Boğazlıyan Öğretmenevinde Boğazlıyan Kaymakam Davut Sinanoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Şimşek, Şube Müdürleri Nazan Tok ve Vedat Oymak ve Okul Müdürleri ve Rehberlik Öğretmenleri tarafından tanıtımı yapıldı. 5 bin 560 öğrencinin psikolojik ve sosyo-ekonomik yönlerden incelendiği, bu kapsamda yaklaşık bin 200 öğrenci ile yüz yüze görüşüldüğü kaydedildi. Risk oluşturulan öğrenciler tespit edilerek, risk haritası çıkarıldı. Boğazlıyan Anadolu Lisesi Rehberlik Öğretmeni Mustafa Öztürk, “Boğazlıyan ilçesinde 7 Lise 15 Ortaokul, 15 İlkokul, 1 Anaokulu, 13 Anasınıfında öğretim gören 5 bin 560 öğrenci ve velileri değişik veri toplama araçları ile incelenmiş, bin 200 öğrenci ile yüz yüze görüşülmüştür. 48 madde ile risk grubu oluşturan öğrenciler tespit edilmiştir. Elde edilen verilerden yola çıkılarak hazırladığımız eylem planını bu gün tanıtıyoruz. Okullarımız ve diğer kurumlarımız tarafından yapılması gereken çalışmalar belirlendi. Bu çerçevede yapılan çalışmalardan gelen dönütler değerlendirilerek projenin sürdürülebilirliği sağlanacaktır” dedi.

Boğazlıyan Kaymakamı Davut Sinanoğlu, projede görev alan Rehberlik Öğretmenlerini Başarı Belgesi ile ödüllendirerek, “Öğrenci ve velilerimizin incelenerek risk haritasının çıkarıldığı bu çalışmanın örnek bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Elde edilen veriler sonucunda oluşturulan eylem planı çerçevesinde tüm kurumlarımızın üzerine düşeni yapacağına inanıyorum. Projede emeği geçen İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Şimşek ve okullarımızda görevli Rehberlik Öğretmenlerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.