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Proje tamamlanıyor

Milli Eğitim Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından imzalanan protokol kapsamında ‘Çevre Dostu Bin Okul’ Yozgat’ta başladı.

19 Mayıs 2022 Perşembe 00:59
Proje tamamlanıyor

Yozgat merkez ve 13 ilçede başlatılan proje kapsamında 14 okula güneş paneli yapıldı. Güneş panellerinin yanı sıra tasarruf amacıyla aydınlatma armatürleri LED armatürlerle değiştirilerek, ısıtma sistemlerine termostattık vana uygulaması, doğalgaz dönüşümleri ve tasarruflu musluk dönüşümleri devam ediyor. Projede emeği geçen herkese teşekkür eden İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, “Milli Eğitim Bakanlığımız ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı arasındaki iş birliği protokolü kapsamında ilçelerimizde dahil olmak üzere 14 okulumuza güneş enerji panellerinin montajlama işlemlerini tamamladık. Sadece okullarımız bununla kalmayıp proje kapsamında çevre dostu olma konusunda elinden gelen her türlü tasarrufları sağlamakta. Projede emeği geçen herkese teşekkür eder, Ülkemize ve ilimize hayırlı olmasını dilerim” dedi. 
Haber Merkezi

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Proje Tamamlanıyor
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