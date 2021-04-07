Proje okulu Yepıldı

Sorgun Şehit Ahmet Alan Anadolu Lisesi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından proje okul olarak ilan edildi. Bu yıldan itibaren okulun, Türkiye genelinde yapılan merkezi sınav sistemi ile öğrenci alacağı kaydedildi.
07 Nisan 2021 Çarşamba 00:56
SORGUN ilçesinde bir okul daha ‘Proje Okulu’ unvanına kavuşturuldu.
Sorgun Şehit Ahmet Alan Anadolu Lisesi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından proje okul olarak ilan edildi. Bu yıldan itibaren okulun, Türkiye genelinde yapılan merkezi sınav sistemi ile öğrenci alacağı kaydedildi.