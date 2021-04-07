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Proje okulu Yepıldı

SORGUN ilçesinde bir okul daha ‘Proje Okulu’ unvanına kavuşturuldu.

07 Nisan 2021 Çarşamba 00:56
Proje okulu Yepıldı

Sorgun Şehit Ahmet Alan Anadolu Lisesi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından proje okul olarak ilan edildi. Bu yıldan itibaren okulun, Türkiye genelinde yapılan  merkezi  sınav sistemi ile öğrenci alacağı kaydedildi. 

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Proje Okulu Yepıldı
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