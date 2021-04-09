Proje Okulu 18’e yükseldi

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Yozgat’ta sınavla öğrenci alan 14 proje okuluna 4 okulun daha eklenerek, proje okul sayısının 18’e yükseldiğini söyledi. Akdağmadeni Anadolu İmam Hatip Lisesi, Boğazlıyan Zeynel Deniz Anadolu İHL, Sorgun Şehit Nusrat Atmaca Kız Anadolu İHL, Yerköy Hüseyin Erbaş Anadolu İHL proje okulu statüsüne alındı. Yerköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de, proje okulu statüsüne kavuşturulan Hüseyin Erbaş Anadolu İmam Hatip Lisesinde, 2021-2022 eğitim öğretim yılından itibaren, Türkiye genelinde yapılan merkezi sınav sistemi ile Fen ve Sosyal Bilimler bölümüne öğrenci alacağını duyurdu.