PROJE OKUL OLDU

YOZGAT Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Milli Eğitim Bakanlığı ve Kültür Turizm Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında proje okul olmaya hak kazandı. Protokol ile 44 proje okulundan biri olan Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin öğrencilerine sunduğu yeni imkânların çok iyi olmasının yanında, istihdama hizmet eder konumda bulunması olduğu kaydedildi. Öğrencilerin 10. Sınıftan itibaren 6 aylık okul eğitimi boyunca kademeli olarak 400 lira ila 800 lira arasında burs aldıkları kaydedildi. Ayrıca okul öğrencilerinin yaz aylarında yapacakları staj için kurumsal otellere gönderilip, yaptıkları 6 aylık staj boyunca eğitimlerini yaparken, asgari ücret kadar maaş aldıkları da kaydedildi. Okul idaresinden verilen bilgide, ‘’12.Sınıf sonunda mezun olmaya hak kazanan öğrenciler isterlerse staj yaptıkları işletmelerde doğrudan işe başlayabiliyorlar. Mezun olan öğrenci iş garantisi ile mezun oluyor. 12.sınıf sonunda mezun olan öğrenci Yüksek Öğrenime devam etmek isterse yine burs hakkı devam ediyor. Yabancı dil eğitimi üç seçenekli olup, İngilizce temel dil eğitimi, Rusça yan dil ve seçilecek olan bir yabancı dilin daha eğitimi alan öğrenciler tam donanımlı 3 dil öğrenmiş olarak okuldan mezun oluyorlar. Kız ve Erkek pansiyona sahip olan okulda öğrenciler otel konforunda, evlerindeki kadar rahat barınıyorlar. Tüm bu imkanların yanı sıra Yozgat Merkezden, Merkezdeki bir okula gidecek öğrenci ile Saray’daki okulumuz Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne gidecek öğrencinin servis ücretinde bir fark olmamaktadır’’ denildi.