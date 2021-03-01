Proje Ofisi değerlendirdi

Kaymakam Selami Işık başkanlığında yapılan toplantıda, kamu kurum, kuruluşları ile eğitim kurumları tarafından ilçede hazırlanıp, yürütülen projeler, devam eden AB ve ulusal kaynaklı projeler hakkında değerlendirme yapıldı. Toplantıda, 2020 yılından itibaren ve 2021 yılında yapılabilecek projeler masaya yatırılarak, projeler ile ilgili bilgi alışverişinde bulunuldu. Kaymakam Işık, İlçenin her bakımdan kalkınmasına, gelişmesine, tanıtılmasına katkı sağlayabilecek projelerin hayata geçirilebilmesi için çeşitli kurumlar tarafından yapılan proje duyuruları, programların takip edilmesi hususuna bilgiler aldı.