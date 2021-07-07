Proje konulu seminer

Böyükata tarafından verilen ‘Lisans Öğrencileri İçin Proje Tasarım Teknikleri’ eğitimi Zoom üzerinden yürütülerek ve YouTube üzerinden de canlı yayınlanarak gerçekleştirildi. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Feyzullah Temurtaş’ın selamlama konuşmasıyla başlayan seminerde Prof. Dr. Mustafa Böyükata, ‘Proje Döngüsü Yönetimi ve Temel Kavramlar’ ve ‘Proje Bileşenleri ve Planlama’ başlıkları altında bilgiler paylaştı. Proje hazırlık aşamasında bilinmesi gereken temel terim ve kavramlar, TÜBİTAK programları hakkında bilgiler verdi. Öğretim Üyesi Dr. Özlem Orhan’ın moderatörlüğünde yürütülen etkinlik süresince Prof. Dr. Mustafa Böyükata, öğrencilerin proje tabanlı çalışmalara yönlenmelerine vurgu yaparak, gerçek hayat problemleri ile sektörel bazda katkı verebilecekleri işler yapmalarını tavsiye etti. TÜBİTAK 2209 Başvuru Formlarını incelemelerini önerdi. Yönergelere uygun biçimde hazırlanmasının önemini izah etti. Prof. Dr. Mustafa Böyükata, ‘’Proje tabanlı çalışmakla, sorumlulukların daha azimle yerine getirilmesi sağlanır. İşin ehline saygı duygusu gelişir. Amaç belirlenmesi sağlanır. Belli bir amaca dönük izlenecek yollar daha nitelikli planlanır. Hedeflere ulaşmada sabır ve kararlılık gelişir. Birlikte iş yapılan ve işbirliği yapılan kişilerin haklarına saygı duygusu gelişir” dedi. Programın sonunda Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Feyzullah Temurtaş, değerli katkılarından dolayı Prof. Dr. Mustafa Böyükata’ya teşekkür etti. •Seyfettin Sağlam•