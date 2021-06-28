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Proje konulu eğitim

Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencilerine çevrim içi ‘Üniversite Öğrencileri için Araştırma Projesi Hazırlama Teknikleri’ başlıklı eğitim semineri verdi.

28 Haziran 2021 Pazartesi 00:24
Proje konulu eğitim

Prof. Dr. Mustafa Böyükata, proje süreçlerine ve hazırlık aşamasında iyi bilinmesi gereken terim ve kavramları ele aldı, TÜBİTAK programları hakkında bilgiler vererek, iyi bir literatür taramasının ve analizinin yapılmasına dair düşüncelerini aktarıp, durum tespiti için kullanılabilecek SWOT analizi yöntemini izah etti. Böyükata ‘Proje Bileşenleri ve Planlama’  başlığı altında proje kalite unsurlarından, özgün değer, yöntem, yönetim/yapılabilirlik ve yaygın etki boyutlarını ele aldı. Böyükata, iyi hazırlanmış bir projenin sonuçlarının ve çıktılarının da güvenilir olacağını, güvenilir verilerden de nitelikli bilimsel makaleler ve bunlardan da entelektüel bilgi üretimine gidilebileceğini vurguladı. Projelerde stratejik planlamanın önemine değinen Böyükata, etkili bir kurgu ve işin niteliğine uygun kişilerden oluşan ekibin rolünü açıkladı. Böyükata, ‘TÜBİTAK 2209 Başvuru Formlarının İncelenmesi’ başlığı altında ‘Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Desteği Programı’ hakkında bilgiler verdi ve başvuru formunun hazırlanmasında dikkat edilecek hususları ele aldı, etkileşimli biçimde yürütülen programın bütün oturumlarında katılımcıların sorularına da cevaplar verildi.

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Proje Konulu Eğitim
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