Proje konulu eğitim

Karabük Üniversitesi Rektörlüğü tarafından üniversitede Ar-Ge çalışmalarının yükseltilmesine katkı verilmesi amacıyla, akademisyenlere yönelik olarak, proje faaliyetlerinin daha verimli hazırlanabilmesi için planlanan ‘Proje Hazırlama ve Yürütme Eğitimi’ Safranbolu’daki Fuat Sezgin Safranbolu Bilim ve Sanat Akademisi’nin tarihi binasında yapıldı. Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Dr. Mustafa Yaşar’ın Koordinatörlük yaptığı etkinlikte, programın eğitim yöneticiliğini de üstlenen Yozgat Bozok Üniversitesi’nden Profesör Dr. Mustafa Böyükata ile birlikte Hacettepe Üniversitesi’nden Profesör Dr. Nurettin Demir, Karabük Üniversitesi’nden Dr. Öğretim Üyesi Bora Balun ve Mühendis Yılmaz Olcay eğitmenlik yaptı. Toplantı kapsamındaki eğitime, proje yapmaya istekli ve proje süreçlerini öğrenmeye ilgi duyan çoğu genç araştırmacılar katıldı. Eğitmenler mesleki bilgi ve araştırmaları ile daha önceki proje çalışmalarından edindikleri birikimleri ışığında farklı pencerelerden fikirlerini paylaştılar. Eğitim kapsamında proje konularıyla ilgili Temel Kavramlar, Araştırma Projesinin Bileşenleri, Proje Teklifinin Kalitesi, Proje Tasarımında Ön Araştırma ve Literatür Bilgisi, Proje Yönetimi, Sonuçların Değerlendirilmesi ve Yaygınlaştırmakonularında bilgiler verildi ve katılımcılara grup çalışmalarıyla da Prototip Proje Tasarımı ve yazımı Uygulamaları yaptırıldı.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği buluşmada proje tabanlı çalışmanın önemi, yeni meslek dallarının tanınması ve günümüzde bilgi üretme, araştırma ve girişimcilik boyutlarının birlikte düşünüldüğü bir eğitim süreci içerisinde projeler geliştirerek ya da proje çalışmalarında yer alarak öğrencilerin kendilerini geliştirmesinin gerekliliğini ortaya koyan Böyükata, gençlere yol gösterici ve işlerine yarayacak bilgiler paylaştı.

Etkinlikler sonrasında Karabük Üniversitesi Rektörü Profesör Dr. Refik Polat ile gerçekleştirilen görüşmede, Rektör üniversitede katkılarından dolay Profesör Dr. Mustafa Böyükata’ya teşekkür etti.

