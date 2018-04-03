PROJE FiNALE KALDI

TÜBİTAK 12’inci Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Kayseri Bölge Yarışmasında, Fatma Temel Turhan Bilim ve Sanat Merkezi Öğrencilerinden İbrahim Orkun Koçak, Değerler Eğitimi Alanında ‘Bana Bir Öğüt Verir misiniz?’ adlı projeyle birinci oldu. Türkiye Finaline katılmaya hak kazandı. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, ‘’Türkiye Finalinde ilimizi, bölgemizi ve Fatma Temel Turhan Bilim ve Sanat Merkezini temsil edecek olan projede emeği geçen Proje Danışman Öğretmenimiz Alper Koçak ile sevgili öğrencimiz Orkun Koçak’ı, velilerimizi ve yöneticilerimizi en içten dileklerimizle tebrik eder, başarılarının daim olmasını temenni ederim’’ dedi.