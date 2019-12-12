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Proje Eğitimlerine devam

YOZGAT Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğü tarafından düzenlenen ‘Fen ve Mühendislik Alanlarında Araştırma Projesi Hazırlama ve Yürütme Eğitimi’ etkinliğine eğitmen olarak ve eğitim yöneticiliğini üstlenerek katkı verdi.

Proje Eğitimlerine devam

YOZGAT Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğü tarafından düzenlenen ‘Fen ve Mühendislik Alanlarında Araştırma Projesi Hazırlama ve Yürütme Eğitimi’ etkinliğine eğitmen olarak ve eğitim yöneticiliğini üstlenerek katkı verdi.

12 Aralık 2019 Perşembe 04:04
Proje Eğitimlerine devam

İki gün süren eğitim çerçevesinde, bilimsel araştırma projeleri ile ilgili olarak, ‘Temel Kavramlar, Araştırma Projesinin Bileşenleri, Proje Teklifinin Kalitesi, Kaynak Taraması ve Literatür Analizi, Araştırmanın Planlanması ve Yönetimi, Sonuçların Değerlendirilmesi ve Yaygınlaştırması’ başlıkları altında detaylı seminerler verildi. Ayrıca uygulama çalışmaları yaparak katılımcılardan prototip proje yazma atölyeleri de gerçekleştirildi. Programa lisansüstü düzeyde eğitim görenlerin yoğunlukta olduğu 30 civarında genç araştırmacı katıldı. Katılımcıların, yoğun ve yorucu olmasına karşın, son derece faydalı bulduklarını ifade ettikleri eğitim çalışmalarının, benzer şekilde daha uzun sürelere yayılarak gerçekleştirilmesini önerdiler. Etkinliğin sonunda katılımcılara katılım belgesi dağıtıldı. Kapanış programına iştirak eden Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, düzenlenen eğitimin önemli bir boşluğun giderilmesine dönük çalışmalar katkı sağlayacağını, benzer eğitim etkinlikleri devam ettirmek istediklerini belirterek, gönüllü ve özveriyle programda yer alan eğitmenlere ve Prof. Dr. Mustafa Böyükata’ya teşekkür ederek belge takdim etti.

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Proje Eğitimlerine Devam
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