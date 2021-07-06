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Proje eğitimine gönüllü katkı

Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, eğitim çalışmalarına verdiği gönüllü katkısını Batman Üniversitesi’nde akademisyenlere yönelik düzenlenen proje eğitimine de katılarak sürdürdü

06 Temmuz 2021 Salı 00:19
Proje eğitimine gönüllü katkı

Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata’nın öteden beri katkı verdiği ve gönüllü olarak gerçekleştirdiği eğitim seminerlerine farklı üniversitelerden akademisyenler de destek veriyorlar. Batman Üniversitesi’nin daveti üzerine Batman’da düzenlenen ‘Akademisyenler için Proje Hazırlama ve Yönetim Stratejileri” isimli etkinlikte Prof. Dr. Mustafa Böyükata ile birlikte, Siirt Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ömer Şahin ve Dicle Üniversitesi’nde Yozgat Bozok Üniversitesi’ne geçiş yapmakta olan Prof. Dr. Hamdi Temel eğitmen olarak yer aldılar. Prof. Dr. Mustafa Böyükata, katılımcılara gruplar halinde proje fikri geliştirme uygulaması yaptırdı, ‘Projenin Bileşenleri, Planlama ve Yönetim’ başlıklı sunumun ardından gün boyu proje yazımı uygulamalarını yürüttü. Batman Üniversitesi’nden Öğretim Üyesi Dr. Oktay Adıyaman’ın koordinatörlüğünde organize edilen eğitimden, üniversiteden kendi isteğiyle katılan 25 akademisyen yararlandı. Katılımcıların memnun kaldığı gözlenen programın, kendileri için zayıf yönlerini fark etme ve tamamlamakta güçlük çektikleri yönlerini geliştirme bakımından bilgilendirici olduğu, projelerde hedeflerin gerekçelendirilmesi ve daha güçlü bir içerikle yazılması konusunda faydalı olduğu ifade edildi. Programın sonunda katılımcılara belge dağıtıldı ve eğitimin önemine değinen Batman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Necmettin Sezgin fedakârca gönüllü katkı veren Prof. Dr. Mustafa Böyükata’ya ve bütün katılımcılara teşekkür etti. •Seyfettin Sağlam• 

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Proje Eğitimine Gönüllü Katkı
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