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Proje eğitimi verildi

Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Dr. Mustafa Böyükata, eğitim çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

15 Mart 2022 Salı 00:37
Proje eğitimi verildi

 Böyükata’nın öncülüğünde Konya’da akademisyenlere yönelik proje eğitimi düzenlendi. Selçuk Üniversitesi Proje Geliştirme ve Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Konya TEKNOKENT işbirliğinde 12-13 Mart 2022 tarihlerinde gerçekleştirilen “Sosyal Bilimlerde Araştırma Projesi Hazırlama ve Yürütme Eğitimi” etkinliğinde, Böyükata ile birlikte Hacettepe Üniversitesi’nden Profesör Dr. Nurettin Demir ve Necmettin Erbakan Üniversitesi’nden Doçent Dr. Ahmet Kurnaz eğitmen olarak yer aldılar. Selçuk Üniversitesi Proje Geliştirme ve Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Profesör Dr. Recai Kuş’un koordinatörlüğünde Konya TEKNOKENT konferans salonunda gerçekleştirilen eğitimden 30’dan fazla araştırmacı yararlandı.  
Böyükata yaptığı değerlendirmede “Konya’ya proje eğitimi için ikinci kez geldik. Halen de ihtiyaç olan bir konuyla ilgileniyoruz. İstekli katılımcılardan oluşan gruplara eğitim vermek her zaman daha verimli ve etkili olmaktadır. Bizler için yorucu çalışmalardır. Fakat ortada ciddi bir ihtiyaç olduğu da açıktır. Duyarsız kalamayacağımız konulardandır. Üniversitelerin ve ülkenin geleceği açısından yapılacak çalışmaların doğru yol ve yöntemlerle yapılması için bu tarz eğitimleri artırarak devam ettirmek gerekiyor” dedi. Gönüllü eğitmenlerce verilen eğitim programının sonunda yararlanıcılara katılım belgesi ve eğitimi veren akademisyenlere de teşekkür belgesi takdim edildi.
 

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