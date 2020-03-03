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Proje eğitimi

YOZGAT Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, Ankara Hacı Bayramı Veli Üniversitesi akademisyenlerine yönelik proje eğitimi etkinliğine katıldı.

03 Mart 2020 Salı 03:58
Proje eğitimi

Ankara’da düzenlenen ‘Sosyal Bilimler Alanlarında Araştırma Projesi Hazırlama ve Yürütme Eğitimi’ konulu etkinlikten 35 civarında akademisyen yararlandı. Eğitim Yöneticiliğini de üstlenen Yozgat Bozok Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata ile birlikte, Hacettepe Üniversitesi’nden Prof. Dr. Nurettin Demir, Kırklareli Üniversitesi’nden Prof. Dr. Rengin Ak, Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Birdoğan Baki ve Mersin Üniversitesi’nden Prof. Dr. Bülent Özkan eğitmen olarak yer aldılar. Yoğun ve yorucu olmasına karşın ilgiyle takip eden katılımcıların faydalı bulduklarını belirttikleri etkinlikte, Bilimsel araştırma projeleri ile ilgili temel kavramlar, Araştırma projesinin bileşenleri,  Proje teklifinin kalitesi, Kaynak taraması ve literatür analizi, Araştırmanın planlanması ve yönetimi, Sonuçların değerlendirilmesi ve yaygınlaştırma başlıkları altında seminerler verildi ve deneyim paylaşımı gerçekleştirildi. Ayrıca grup çalışmaları gerçekleştirilerek, TÜBİTAK 1001 proje formları üzerinden prototip proje tasarımı uygulamaları yoluyla atölye çalışmaları da yapıldı. Grupların çalışmalarının sunulması ve karşılıklı tartışma gerçekleştirilmesi imkânı da verildi. Bu tür etkinliklerin daha uzun süreler ayrılarak devam ettirilmesinin yerinde olacağı ifade edildi. Etkinlik Koordinatörü Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Orhan Kurtoğlu, programın düzenlenmesinde emeği geçen Prof. Dr. Muharrem Tuna ile eğitmenlere teşekkür etti.  Prof. Dr. Orhan Kurtoğlu, “Beklenenden daha fazla talep oldu ve başvuran bütün akademik kadromuza bu eğitimi vermeye çalışacağız. Nisan ayı içerinde başka bir grup için bir kez daha düzenleyeceğiz. Bizleri kırmayıp destek veren başta Prof. Dr. Mustafa Böyükata olmak üzere eğitmenlik yapan bütün değerli hocalarımıza çok teşekkür ederim” dedi. Programın sonunda katılımcılara ve katkı veren akademisyenlere belge takdim edildi.

Anahtar Kelimeler:
Proje Eğitimi
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