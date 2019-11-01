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Proje Döngüsü Eğitim Çalışması Tamam

ORAN Kalkınma Ajansı Yozgat Yatırım Destek Ofisi, proje hazırlama ve yönetme gücünü artırmaya yönelik olarak her ay düzenlediği Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimini tamamladı.

Proje Döngüsü Eğitim Çalışması Tamam

ORAN Kalkınma Ajansı Yozgat Yatırım Destek Ofisi, proje hazırlama ve yönetme gücünü artırmaya yönelik olarak her ay düzenlediği Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimini tamamladı.

01 Kasım 2019 Cuma 00:00
Proje Döngüsü Eğitim Çalışması Tamam

 Eğitim çalışması, 2019 Yılı Mesleki Eğitim Mali Destek Programı kapsamında uygun başvuru sahipleri temsilcileri ile birlikte diğer ilgili kurum personeline yönelik olarak düzenlendi. Yozgat Yatırım Destek Ofisi binasındaki Proje Döngüsü Yönetimi (PCM) eğitimi, Ajans Uzmanı Memiş Sezen tarafından verildi. Ücretsiz olarak verilen eğitimler her ay düzenleniyor. İki günlük eğitim programında katılımcılara, Avrupa Birliği ve diğer uluslararası fon kaynaklarının kullandığı ‘Proje Döngüsü Yönetimi’ ve ‘Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı’ anlatıldı. Programda katılımcılar, bir fikrin projeye dönüşmesi için gerekli analiz ve planlama aşamaları hakkında edindikleri bilgiler doğrultusunda, yürütülmesi planlanan proje fikirleri üzerinden çeşitli uygulamalar da gerçekleştirdi. Program sonunda katılımcılara belgeleri verildi. Girişimcilerin büyük ilgi gösterdiği eğitimler yıl boyunca düzenlenmeye devam edecek. 
 

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Proje Döngüsü Eğitim Çalışması Tamam
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