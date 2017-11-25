Proje Çalıştayı

Öğretmenlerin görüşleriyle şekillenecek olan proje için kararlar alındı. Yozgat İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Danyal Kocabeyoğlu, kurum adına öğretmenlerin gününü kutlayıp, çiçek dağıttı. Eğitim sisteminde yenilikçi öğrenme modelleri, dünyada artık eğitimin ve iş alanlarının kodlamaya, robotik alanına yöneldiği hatırlatıldı. Yozgat il genelinde de eğitime yeni ufuklar getirmek, projelerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla kararlar alında. Milli Eğitim Bakanlığının çalışmaları, yurt genelinde yapılan çalışmalar incelenerek, Yozgat için projede yapılabilecekler belirlendi. Fatih Projesi Eğitim Teknolojileri Zirvesi’ne katılan öğretmenlerin görüşleri alınarak, oradaki çalışmaların Yozgat’taki eğitime katkıları konuşuldu. Proje için bu alanda öncü firmalarla görüşülüp, öğretmenlerin eğitici eğitimi almaları, bu eğitimlerle öncelikle konuyla ilgili diğer öğretmenlere bilgiler verilmesi, sonrasında öğrencilerin kodlama ve robotik alanına yönlendirilmeleri konusu görüşüldü. Köy, kent fark etmeksizin Yozgat genelindeki ortaokul ve lise düzeyindeki tüm öğrencilerin bu konudaki farkındalıklarının arttırılması, bu alana yönlendirilip, projeler geliştirmelerine destek olunması da uygun bulundu.