Prof. Dr. Gündoğan’dan ziyaret

Ziyaret öncesinde Üniversitenin yaptığı çalışmaları yerinde inceleyen Prof. Dr. Gündoğan, ilk olarak Kenevir Araştırmaları Enstitüsü bünyesinde yapılan faaliyetler hakkında Rektör Yardımcısı ve Kenevir Araştırmaları Koordinatörü Prof. Dr. Güngör Yılmaz'dan bilgiler aldı. İhtisas Üniversitesi olarak Yozgat Bozok Üniversitesi’nin kısa zamanda büyük mesafe aldığını söyleyen Gündoğan, daha sonra BİLTEM (Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi)’ni ziyaret etti. Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezinde Üniversite UZEM birimi ve faaliyetleri hakkında Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yücel Güney tarafından gerçekleştirilen sunumun ardından Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ tarafından makamda ağırlanan YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan, Üniversitenin yaptığı çalışmaları yerinde görmekten ve İhtisas Üniversitesi olarak yürütülen çalışmaların neticesi olarak önemli bir imza törenine davet edilmelerinden dolayı teşekkür etti. Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ da Prof. Dr. Gündoğan’a teşekkür ederek, İhtisas Üniversitesi olarak başından beri yürütülen çalışmalarda YÖK Başkanı, YÖK’ün değerli üyelerinin ve YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan’ın desteklerini her zaman yanlarında hissettiklerini belirterek, Yozgatımız ve Üniversitemiz için gelecek vadeden bu önemli imza törenine katılmalarından dolayı kendilerine teşekkür etti. Ziyarette Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şenol Akın, Prof. Dr. Yücel Güney, Prof. Dr. Güngör Yılmaz, Genel Sekreter Prof. Dr. Uğur Kölemen de hazır bulundu. Ziyaret sonrası Rektör Prof. Dr. Karadağ, Prof. Dr. Naci Gündoğan’a hediye takdiminde bulundu.