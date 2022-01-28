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Poster sergisi gerçekleşti

Yozgat Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğrenim gören 2’nci sınıf öğrencileri Öğretim Teknolojileri Dersi dönem sonu sergisi düzenledi.

28 Ocak 2022 Cuma 00:09
Poster sergisi gerçekleşti

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi programı ile Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü İlköğretim Matematik Eğitimi Programlarında öğrenim gören 2’nci sınıf öğrencileri Dr. Öğr. Üyesi Hatice Çilsalar Sagnak tarafından yürütülen Öğretim Teknolojileri Dersi dönem sonu sergisini düzenlediler. Sergide öğrenciler tarafından dönem boyunca geliştirilen öğretim materyalleri sergilendi. Sergiye Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nezahat Güçlü, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Hacı Çoban, Doç. Dr. Gürsel Güler, öğretim elemanlarımız ve  fakültede öğrenim gören öğrenciler katıldı.

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