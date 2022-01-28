Poster sergisi gerçekleşti

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi programı ile Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü İlköğretim Matematik Eğitimi Programlarında öğrenim gören 2’nci sınıf öğrencileri Dr. Öğr. Üyesi Hatice Çilsalar Sagnak tarafından yürütülen Öğretim Teknolojileri Dersi dönem sonu sergisini düzenlediler. Sergide öğrenciler tarafından dönem boyunca geliştirilen öğretim materyalleri sergilendi. Sergiye Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nezahat Güçlü, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Hacı Çoban, Doç. Dr. Gürsel Güler, öğretim elemanlarımız ve fakültede öğrenim gören öğrenciler katıldı.