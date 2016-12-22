Polise güç verdiler!

Yozgat Yunus Emre İlk ve Orta Okulu Müdürü Emrullah Özer, öğrencileri ile birlikte Emniyet Müdürlüğü’nü ziyaret ederek, İstanbul’daki hain saldırıda şehit olan polisler için baş sağlığı diledi. Öğrenciler, emniyet mensuplarına karanfiller verdi.

Okul yöneticilerinin de katıldığı ziyaret renkli görüntülere sahne oldu. Yunus Emre İlk ve Orta Okulu öğrencileri sırasıyla tüm emniyet birimlerini ziyaret ederek, polislere baş sağlığı diledi.

Polis ağabeyleri ve ablaları tarafından sıcak bir ilgiyle karşılanan öğrenciler, onlar için dua ettiklerini söylediler.

Örnek ziyareti gerçekleştiren Okul Müdürü Emrullah Özer de; “Bu gün öğrencilerimizle birlikte polisimizin yanında olmak istedik. Onlara hem baş sağlığı diledik hem de Türk milletinin yedisinden yetmişe yanlarında olduğunu bilmelerini istedik. Bunu da öğrencilerimizle yaptık ki, bu bilinci her zaman hafızalarında yer bulsun” diye konuştu.

Ziyaret, çektirilen hatıra fotoğrafları ile sona erdi.