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Plastiğin zararları anlatıldı

Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hamdi Temel, doğaya atılan plastiklerin, mikroplastik olarak gıda, su veya tuz ile sofralara kadar geldiğini söyledi.

25 Şubat 2022 Cuma 00:49
Plastiğin zararları anlatıldı

Temel, meslek tanıtımı ve kariyer günleri kapsamında çevre bilinci ve sağlık konusunda Ayşe Ilıcak Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi öğrencilerine konferans verdi. Pet şişelerin içinde 5 kimyasal madde bulduklarını ve bunun dünyada ses getirdiğini anlatan Temel, doğaya atılan plastiklerin çok zor yok olduğunu, mikroplastik şeklinde su ve tuzla sofralara kadar geldiğini belirtti. Çevreye atılan plastiklerden bozulan 5 milimetreden daha küçük parçalara mikroplastik denildiğini aktaran Temel, "Duş jellerinden tutun diş macununa, makyaj malzemelerine kadar mikroplastikler farklı boyutta karşımıza çıkıyor. Bu mikroplastiklerin bir kısmı güneş ışığı vasıtası ile suda da mikro düzeyde çözünüyor ve geri dönüşümü mümkün olmayacak bir şekilde suya karışıyor, bir kısmı ise partikül halinde kalıyor" dedi. Temel, yemek tuzlarında, balıklarda mikroplastik tespit edildiğini belirterek, şunları kaydetti: "Yapılan araştırmalarda suya ve gıdalara karışan plastiklerin anne karnındaki bebekleri bile etkilediği biliniyor. Yine yapılan araştırmalarda bir bardağa atılan plastikli çay poşetinde 11,6 milyar mikroplastik bulunmuştur. Sağlıklı yaşamı öğrenmemiz gerekiyor yoksa ileride çok daha rahatsız edici hastalıklar karşımıza çıkabilir. Naylon poşetlerin vergilendirilmesiyle şu an için poşet kullanımı azalmakta ve çevremiz daha az kirlenmekte."
Temel, cam şişe kullanılmasını tavsiye ederek, özellikle devletin bordan yapılan cam şişeleri teşvik etmesi gerektiğini ifade etti. Herkesin çevresini temiz tutmakla sorumlu olduğunu dile getiren Temel, "Mikroplastikler ile kirlenen toprağımızın temiz hale gelmesi mümkün olmuyor. Bu nedenle daha az plastik kullanılması, plastikleri gelişi güzel atılmaması gerekiyor" dedi. •aa•
 

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