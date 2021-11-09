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PLAKET VERiLDi

Nitelikli yayın sayısı, yayınların yer aldığı derginin etkisi, patent sayısı, yapılan atıf sayısı, h-indeks, hm-indeks, makale sayısı, atıf alan makale sayısı, yayımlandığı derginin etkisi gibi uluslararası ölçütler kullanılarak yapılan değerlendirmede dünyanın başarılı akademisyenleri arasına giren iki akademisyene plaket verildi.

09 Kasım 2021 Salı 00:11
PLAKET VERiLDi

Yozgat Bozok Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesinden dünyanın en etkili bilim insanları listesinde yer alan 3 akademisyenden ikisine plaket takdim edildi. Prof. Dr. Murat Uzam Kariyer boyu etki kategosrisinden, Doç. Dr. Murat Kadir Yeşilyurt ile Doç. Dr. Mehmet Bakır da ‘Yıllık Etki’ kategorisinden listeye girdi. Rektör Yardımcısı Yücel Güney başarılarından dolayı akademisyenlere plaket verdi. Güney, köklü bir geçmişe sahip olan Yozgat Bozok Üniversitesi için bu tip başarıların önemli bir değeri olduğunu söyledi. Güney, araştırma ve geliştirme projelerinin yürütüldüğü, bilimsel çalışmaların yapıldığı fakültelerde tüm akademik çalışmaları desteklediklerini, önümüzdeki yıllarda akademisyenlerin başarılarının artarak devam edeceğine inancının tam olduğunu belirtti. 

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