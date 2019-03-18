Pi Günü etkinliği

Matematik dersini zevkli hale getirmek, toplumda matematik dersi zor bir ders algısını yıkmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, Pi sayısının katlarını ezberleme, tasarım, kelime türetme ve pasta tasarım şeklinde 4 kategoride yarışmalar gerçekleştirildi. Açılışa İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan, Şube Müdürleri Sebahattin Çakmak ve Orhan Şaybak ile çok sayıda okul müdürü ve öğretmenler katıldı. Öğrencilerin kelime türetme dalında yapmış oldukları yarışmada keyifli anlar yaşandı. Pi sayısının 238. katına kadar ezberleyen öğrenciler, pasta ve Pi sayısının değişik şekillerdeki tasarımlarını sundular. Akkan, etkinliği düzenleyen öğrenci ve öğretmenleri, okul idarecilerini kutladı.