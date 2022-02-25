Personellere eğitim

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü Bozok Toplantı Salonunda gerçekleştirilen seminerde, İçişleri Bakanlığı tarafından çocukların ve gençlerin uyuşturucu kullanımının önüne geçme konusunda anne duyarlılığından faydalanmak amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında artan uyuşturucu kullanımının önüne geçmek amacıyla yapılan faaliyetler aktarıldı. Seminerde, evde verilen eğitimin, annenin çocuklarına karşı yaklaşımının öneminden bahsedilerek, uyuşturucu maddenin tanımı, başlama nedenleri, madde bağımlılığı, bağımlılık döngüsü konuları detaylıca anlatıldı. KADES’in de tanıtımı yapılan seminerde katılımcılara konularla ilgili el broşürü dağıtılarak, çocukları ile ilgilenmeleri, çocuklarının davranışlarındaki değişimleri gözlemlemeleri ve arkadaş çevrelerini iyi tanımaları konusunda uyarılarda bulunuldu. Seminerde Kadın Destek Uygulaması (KADES) tanıtımı yapıldı. •Sümeyye İlhan•