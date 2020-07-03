Personelle toplantı yaptı

YOZGAT Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nin çeşitli birimlerinde görevlendirilmek üzere kura sonucu ataması gerçekleştirilen sürekli işçi statüsündeki 69 personelin eğitim programına katılıp, toplantı yaptı.

Karadağ, Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Konferans Salonu’nda yeni göreve başlayan personelin hastane ve iş süreçlerine uyum sağlamalarını kolaylaştırmak amacı ile düzenlenen programda konuşma yaptı. Karadağ, Yozgat Bozok Üniversitesi çatısı altında çalışmanın ayrıcalık olduğunu vurguladı. Karadağ, "Bugün hayatınızda dönüm noktası… Binlerce başvurudan kura çekilerek hakkaniyetli şekilde işe alındınız. Pandemi sürecinde sağlığa yapılan yatırımın ne denli önemli olduğu bir kez daha görüldü. İnsan gücünün hem sayısının hem de kalitenin artırılması gerektiğini düşünerek ihtiyaçlarımız dâhilinde ülkenin hemen hemen her ilindeki araştırma ve uygulama hastanelerinde farklı alanlarda insan kaynakları kazandırılmış oldu. Sizler de bu süreç kapsamında üniversitemiz bünyesinde çalışma hayatına başlıyorsunuz. İnsan kaynağında yaşanılan eksiklik sizlerle giderildi. Sizlerin katkıları ile birlikte daha konforlu bir hasta-çalışan ilişkisi kurulacaktır. Bu esasında ülkemizin sağlık alanında yakaladığı başarının dünyaya örnek olabilecek bir yansımasını ortaya koymaktadır" dedi.

Yozgat Bozok Üniversitesi ailesinin genç ve dinamik yeni personeller ile daha da güçlendiğine dikkat çeken Prof. Dr. Ahmet Karadağ, “Görev ve sorumluluklarını ıskalamadan, iş ahlakı çerçevesinde, kanun ve yönetmeliklere uygun bir şekilde görevinizi ifa edeceğinizden şüphem yok. İş potansiyelinizi maksimum verimlilikle yansıtarak devlete olan borcunuzu canla başla çalışarak ödemeniz lazım. Bu sizler için bir fırsat, bir şans ve önemli bir kazanımdır. Yozgat Bozok Üniversitesi çatısı altında birlik ve beraberlik içerisinde üniversitemize, şehrimize, bölgemize ve ülkemize hep birlikte değer katacağız. Bu vesileyle yeni görevlerinizin hayırlı olmasını dilekleriyle başarılar diliyorum” diye konuştu.