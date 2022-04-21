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Personele uygulamalı eğitim

Yozgat İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline yönelik uygulamalı farkındalık eğitimi verildi.

21 Nisan 2022 Perşembe 00:50
Personele uygulamalı eğitim

Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen uygulamalı eğitime Tanju Özkaya katılım sağladı. 
Yozgat İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’ne bağlı Afet Acil Durum Yönetim Merkezi tarafından Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline önce teorik olarak eğitim verildi. Deprem anından nelerin yapılması gerektiği, binanın nasıl tahliye edilmesi gerektiği konularından bilgiler veren AFAD personelleri, AFAD çantasında nelerin olması gerektiği, neden AFAD çantasına ihtiyaç duyulduğu noktasında katılımcıları bilgilendirdi.

Son Güncelleme: 20.04.2022 17:04
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