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Personele hizmet içi eğitim

SARAYKENT İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki eğitim kurumlarında yardımcı hizmetler biriminde görev yapan, tüm sürekli işci, İŞ-KUR müdürlüğü aracılığı ile alınan temizlik ve güvenlik işçilerine yönelik hizmet içi eğitim verildi.

Personele hizmet içi eğitim

SARAYKENT İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki eğitim kurumlarında yardımcı hizmetler biriminde görev yapan, tüm sürekli işci, İŞ-KUR müdürlüğü aracılığı ile alınan temizlik ve güvenlik işçilerine yönelik hizmet içi eğitim verildi.

10 Ekim 2018 Çarşamba 06:27
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Personele hizmet içi eğitim

Katılımcılara, temizlik kural ve esasları, görgü, nezaket ve protokol kuralları, işçilerin özlük hakları ayrıca ilk yardım kuralları gibi pek çok konularda bilgi verildi. İlçe Şube Müdürleri Orhan Ergün Çağlayan ve Yasin Gürsoy tarafından verilen eğiteme 65 işçi katıldı. Şube Müdürü Çağlıyan, ‘’Saraykent İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bünyemizde görev yapan tüm personellere bu tür eğitimlerin eğitimde kaliteyi arttırabilmek adına son derece olumlu ve yararlı bir şekilde gerçekleştirilmektedir’’ dedi.

Anahtar Kelimeler:
Personele Hizmet Içi Eğitim
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