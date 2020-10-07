Personel bilgilendirildi

Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kaya başkanlığında Şube Müdürü Coşkun Bölükbaşı’nın katılımıyla 2020- 2021 eğitim-öğretim yılı İş-Kur Toplum Yararına Program kapsamında atanan temizlik ve güvenlik personeli ile yapacakları görevleriyle ilgili bilgi verildi. Toplantı Türk Telekom Anadolu Lisesi Konferans Salonu ve Sınıflarında Covid- 19 tedbirleri dikkate alınarak, kurallara uygun mesafeler gözetilerek yapıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Kaya, yeni atanan güvenlik ve temizlik personellerine yeni görevlerinde başarılar diledi.