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Personel bilgilendirildi

SORGUN ilçesinde, İş-Kur Toplum Yararına Programı kapsamında atanan personele, görev yapacakları alanlarla ilgili bilgilendirme yapıldı.

07 Ekim 2020 Çarşamba 00:54
Personel bilgilendirildi

Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kaya başkanlığında Şube Müdürü Coşkun Bölükbaşı’nın katılımıyla 2020- 2021 eğitim-öğretim yılı İş-Kur Toplum Yararına Program kapsamında atanan temizlik ve güvenlik personeli ile yapacakları görevleriyle ilgili bilgi verildi. Toplantı Türk Telekom Anadolu Lisesi Konferans Salonu ve Sınıflarında Covid- 19 tedbirleri dikkate alınarak, kurallara uygun mesafeler gözetilerek yapıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Kaya, yeni atanan güvenlik ve temizlik personellerine yeni görevlerinde başarılar diledi.

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Personel Bilgilendirildi
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