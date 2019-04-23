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Pazarören Mezunları buluştu

YOZGAT Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata tarafından ‘Temel Bilimlerin Önemine Dair Düşünceler’ başlıklı seminerin de verildiği, Pazarören Mezunları, Tematik Söyleşileri buluşması kapsamında Kayseri’de bir araya geldi.

Pazarören Mezunları buluştu

YOZGAT Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata tarafından ‘Temel Bilimlerin Önemine Dair Düşünceler’ başlıklı seminerin de verildiği, Pazarören Mezunları, Tematik Söyleşileri buluşması kapsamında Kayseri’de bir araya geldi.

23 Nisan 2019 Salı 00:00
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Pazarören Mezunları buluştu

Talas Avşar Türkmenleri Derneği’nde yapılan toplantının katılımcıları, eğitimden güncel konulara pek alanda rahatlıkla fikirlerini paylaşabildikleri bir zemin buldu. Prof. Dr. Mustafa Böyükata, 70’li yıllarda ‘45 günlük’ diye nitelendirilen öğretmen eğitimlerinden, daha sonraki yıllarda pek çok alanda lisans mezunu kişilerin öğretmen olarak atandığı uygulamalar ve günümüzde temel bilimlerin eğitimine ilişkin mevcut durumdan doğan, doğabilecek olumsuzluklara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Prof. Dr. Böyükata, küçülen dünyada ve ilerleyen teknoloji karşısında hem sosyal bilimler hem de fen bilimleri bakımından temel disiplinlerin erken yaşlarda çok iyi verilmesi gerektiğini vurguladı. Böyükata, tarım, sanayi ve bilgi toplumu evrelerinde üniversitelerin edindiği bilgi üretme, araştırma, girişimcilik misyonlarının, günümüz ve gelecek için yeni formlarına ilişkin düşüncelerini de ifade etti. Böyükata, bilimin tabana indirilmesi gerektiğini, yaygınlaşan üniversitelerin bu noktada önemli işlevlerinin olduğunu, TÜBİTAK destek programlarından toplumun bütün katmanlarına dönük etkinlikler için destek alınabileceğinin altını çizdi. Böyükata, nükleer teknolojinin öneminden de söz eden ve yapay zeka, sanallaşma ve dijital dönüşüm süreçlerinin hayatımızda çok daha etkili olacağına değindi, ‘Nasıl bir eğitime ihtiyacımız var?’ sorusu etrafında etkileşimli olarak katılımcılarla fikir alış verişinde bulundu. Toplantı sonunda Pazarören Mezunları, buluşmanın ufuk açıcı ve faydalı olduğunu belirterek ‘Tematik Söyleşileri’ devam ettirmenin yerinde olacağı konusunda fikir birliğine vardı. 

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