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Paşa mezun olduğu okulda

YOZGAT Lisesi’nden 1977 yılında mezun olan Tuğgeneral Celalettin Bacanlı, 42 yıl aradan sonra geldiği okulunda, anılarını tazeledi.

Paşa mezun olduğu okulda

YOZGAT Lisesi’nden 1977 yılında mezun olan Tuğgeneral Celalettin Bacanlı, 42 yıl aradan sonra geldiği okulunda, anılarını tazeledi.

10 Nisan 2019 Çarşamba 00:00
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Paşa mezun olduğu okulda

Milli Savunma Üniversitesi Rektör Yardımcısı Tuğgeneral Celalettin Bacanlı, görev yaptığı üniversitenin tanıtımını yapmak, Yozgatlı gençlerin bu üniversiteyi tercih etmesine yönelik nedenleri sıralamak üzere geldiği memleketi Yozgat’ta Büyük Sinema ve Kültür Merkezi’nde lise öğrencileriyle buluştu. Bacanlı, daha sonra mezun olduğu tarihi Yozgat Lisesi’ne giderek, anılarını tazeledi. Tuğgeneral Bacanlı, Yozgat Lisesi’nde Okul Müdürü Mustafa Telli ve öğretmenler tarafından karşılandı. Telli, Bacanlı’ya günün anısına plaket verildi. 

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