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PARFÜM ÜRETTiLER

YOZGAT Erdoğan Akdağ Fen Lisesi öğrencileri içerisinde kimyasal madde bulunmayan tamamen doğal ürünleri kullanarak kendi parfümlerini üretiyorlar.

PARFÜM ÜRETTiLER

YOZGAT Erdoğan Akdağ Fen Lisesi öğrencileri içerisinde kimyasal madde bulunmayan tamamen doğal ürünleri kullanarak kendi parfümlerini üretiyorlar.

16 Mayıs 2018 Çarşamba 07:00
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PARFÜM ÜRETTiLER

Erdoğan Akdağ Fen Lisesi Kimya Öğretmeni Mustafa Çavdarcı, kendi parfümlerini üretmek için bir proje hazırladıklarını söyledi. Bu projeyi hazırlarken malzemeleri hazırlayıp kendi okullarının öğrencilerinin parfümleri üretmeye başladığını ifade eden Çavdarcı, ‘’Üretimini yaptığımız parfümleri yaklaşık 300 öğrenci ve öğretmen arkadaşlarımız üzerinde deneyerek koku testleri yaptık. Hangisi daha çok beğenildi bunun üzerinde bir araştırma yaptık ve bu araştırmalar sonucunda da elimizde bulunan yaklaşık 15-20 numuneden tek tek en iyilerini belirlemeye çalıştık. En fazla tercih edilen 5 tanesini ön plana çıkardık. Elimizde bulunan 15-20 numuneden en çok beğenilerek öne çıkan esans aromaları, sandal ağacı kokusu, esans ve limon aromalı karışım kokusu, yasemin okaliptüs aramalı, limon okaliptüs aromalılar en çok öne çıkan parfümlerimiz oldu. Bu parfümlerimizi de bilim fuarında sergileyerek Yozgat halkının da beğenisine sunduk. Bunların kalıcılığını da arttırma üzerindeki çalışmalarımız devam ediyor. Bilindiği üzere günlük yaşamda terlemeye bağlı olarak oluşan kokuların giderilmesi açısından esansların önemi çok fazla. Bu nedenle esansların üzerinizde durma süresi ne kadar çok olursa kokuların tercih edilirliği de o kadar çok oluyor. 
SERİ ÜRETİM YAPMAYI PLANLIYORUZ
Kendi parfümlerini üretmek üzere projeyi çalıştıkları öğrencileri Ayşenur Yoldaş ve Sema Kapusuzoğlu’nun bu projedeki emeklerinin çok büyük olduğuna dikkat çeken Çavdarcı, ‘’Bu öğrenci arkadaşlarımız ile hazırladığımız bu parfümler üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. Çalışmalarımızın tamamlanması durumunda gerekli ortam oluşursa parfümlerimizin seri üretimine de geçebiliriz. Tamamen doğada bulunan bitkiler ile ürettiğimiz bu parfümlerde kesinlikle kimyasal maddeler bulunmamakta ve doğal ve organik parfüm üretiyoruz. Şimdilik ürettiğimiz parfümlerin markasını da E.A.F.L. Parfümleri olarak belirledik’’ diye konuştu. 
 

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