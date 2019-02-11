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Pansiyonlu okulların sorunları konuşuldu

SORGUN ilçesinde pansiyonlu olarak eğitim öğretim yapılan okulların sorunları görüşüldü.

Pansiyonlu okulların sorunları konuşuldu

SORGUN ilçesinde pansiyonlu olarak eğitim öğretim yapılan okulların sorunları görüşüldü.

11 Şubat 2019 Pazartesi 07:00
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Pansiyonlu okulların sorunları konuşuldu

Mevlüde Ahmet Doğanay Fen Lisesi Pansiyonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci, şube ve okul müdürleri katıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci, ilçede toplam 4 pansiyonlu okul olduğu ve bunlarda 600'e yakın öğrencinin barındığını belirtti. Bu okulların sorunlarının tespiti için toplantıyı düzenlediklerini aktaran Ekinci, "Amacımız sorunsuz bir ortamda öğrencilerimize eğitim öğretim olanağı sağlamak. Toplantıya katılan okul müdürü arkadaşlarımız kendi sorunlarını dile getirdiler. Pansiyonlardaki sorunların yanı sıra, öğrencilerimizin dönem içi pansiyonlarla ilgili talepleri de görüşüldü" dedi. 

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