Pansiyonlara yakın takip

Yazıcı, Okul Müdürleri Bedrettin Dıvrak ve Uğur Korkmaz’dan okulları hakkında bilgiler aldı. Öğrencilerin kullandıkları ortak alanlar olan mutfak, lavabo, yemekhane ve yatakhanelerde incelemelerde bulunan Yazıcı, öğrencilerin odalarını da gezdi, öğrencilerle sohbet edip, talep ve önerilerini dinledi. Yazıcı, Pansiyon yöneticileriyle yaptığı toplantıda yapılan etüt çalışmalarının öğrencilerin akademik ihtiyaçlarına göre planlanmasının önemli olduğunu dile getirdi. Öğrencilerden alınan taleplerin özellikle değerlendirileceğini belirten Yazıcı, emeklerinden dolayı yönetici ve görevlilere teşekkür etti.