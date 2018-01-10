PANSİYONLARA GÖZALTI

Pansiyon ortamlarında incelemelerde bulunan Milli Eğitim Müdürü Yazıcı, yatakhaneleri gezip öğrenciler ile sohbet etti, öğrencilerin taleplerini yazılı olarak aldı.

Yazıcı, yürütülmekte olan ‘Pansiyonum Evim Olsun’ projesi kapsamında tüm pansiyonların, öğrencilerin sosyal, kültürel ve bedensel gelişimlerine en üst düzeyde katkı sağlayacak şekilde donatılması, öğrencilerin bir ev ortamındaymış gibi yaşam kalitesine kavuşmalarını hedeflediklerini söyledi.

Yazıcı, okul yöneticilerine ivedilikle gerekli ortamların sağlanması için talimat verdi, bu konunun yakın takipçisi olacağının altını çizdi. Öğrencilerden alınan taleplerin özellikle değerlendirileceğini, eksik görülen hususların acilen giderileceğini kaydeden Yazıcı, emeklerinden dolayı yönetici ve görevlilere teşekkür etti.