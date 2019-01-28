Pansiyonlar konuşuldu

Okulların pansiyonlarının sorunları ve taleplerinin görüşüldü. Mevlüde Ahmet Doğanay Fen Lisesi Pansiyonundaki toplantıya Şube Müdürleri Şerif Doğan, Coşkun Bölükbaşı, Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürü Hüseyin Çetin ile Okul Müdürleri katıldı. Toplantıda pansiyonlardaki sorunlar, öğrencilerin dönem içi pansiyonlarla ilgili talepleri de görüşüldü.