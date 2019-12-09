Pansiyonlar denetlendi

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Yasin Gürsoy ve Orhan Ergün Çağlıyan'ın katıldığı denetim faaliyetleri, Saraykent Anadolu İmam Hatip Lisesi erkek pansiyonu ve Saraykent Anadolu Çok Programlı Lisesi'nin kız pansiyonuna yönelik olarak gerçekleşti. Pansiyonların tertip, düzen ve temizliğinin ön planda tutulduğu denetimlerde ayrıca yemekhane ve mutfağın ilgili yönetmelik şartlarına uygun olup olmadığı, yemekhanelerde çalışan işçilerin yemek üretim ve dağıtımlarda hijyen kurallarına uygun bone, eldiven ve önlük gibi aksesuarların kullanıp kullanmadıkları mercek altına alındı. Yapılan tüm kontrollerde yemek yapımında görevli ahçıların hijyen belgeleri ve kurs bitirme belgeleri de tek tek kontrol edildi. Denetimler özellikle öğrencilerin yemek yeme saatine denk getirilerek, yapılan yemeğin kalitesi ve şartnameye olan uygunluğu da göz önünde bulunduruldu. Denetimlerin diğer bölümünde ise öğrenci odalarının tertip, düzen ve temizliği, olası meydana gelebilecek depremlerde öğrenci güvenliğine yönelik mobilyaların sabitlenme yapıları ve odaların ısınma durumları gibi pek çok konu da detaylı incelemelerde bulunuldu. Pansiyon idarelerinde tutulması gereken evrak ve dokümanların incelenmesinin akabinde denetlemeler son buldu. Saraykent İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Yasin Gürsoy, yapılan denetimlerde öğrenci pansiyonlarının geçer notu almasından dolayı memnuniyetinin altını çizdi. Gürsoy, ‘’Saraykent İlçemizde bulunan ortaöğretim kurumu pansiyonlarımızın burada kalan öğrencilerimizin kendilerini güven içerisinde hissedebilmeleri ve şuan ayrı kaldıkları evlerindeymiş gibi kendilerini huzur içerisinde hissedebilmeleri bizler için son derece önem arz etmektedir. Onların en temel ihtiyacı olan barınma ve beslenme ihtiyaçlarının devletimizin sunduğu yüksek imkanlar doğrultusunda kaliteli bir şekilde gidermeleri doğrultusunda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak gerekli tedbirleri almaya devam ediyoruz. Bu noktada ise belirli periyotlarda gerçekleştirdiğimiz yurt denetimleri yapılan rehberlik faaliyetleri ile birlikte yapılan hizmetlerin kalitesini arttırmaktadır. İlçemizde bulunan öğrenci yurtlarımızın öğrencilerimize layık halde olduğunu görmek bugün bizlere ayrı bir mutluluk verdi. Mesai arkadaşım ile birlikte yaptığımız denetimlerde tespit ettiğimiz eksiklikler ile alakalı müdürlüğümüzce yapacağımız çalışmalar neticesinde yurtlarımız daha iyi bir hale İnşallah gelecektir. Öğrencilerimize en iyi şekilde hizmet etmeye çalışan ortaöğretim kurumu yöneticilerine ve pansiyon yönetiminden sorumlu müdür yardımcılarına teşekkür ediyoruz" dedi.