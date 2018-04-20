PANSiYONLAR DENETLENDi

Hizmet birimlerini ve yatakhaneleri gezip öğrenciler ile sohbet eden Yazıcı, öğrencilerin taleplerini yazılı olarak aldı. Yazıcı, yürütülmekte olan ‘Pansiyonum Evim Olsun’ projesi kapsamında tüm pansiyonların, öğrencilerin sosyal, kültürel ve bedensel gelişimlerine en üst düzeyde katkı sağlayacak şekilde donatılması, öğrencilerin bir ev ortamındaymış gibi yaşam kalitesine kavuşmalarını hedeflediklerini belirtti. Yazıcı, okul yöneticilerine ivedilikle gerekli ortamların sağlanması için talimatlar verdi. Yazıcı, pansiyon ziyaretinin ardından yapımı devam eden 24 derslikli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi inşaatında incelemelerde bulunarak, şantiye şefi ve mühendislerden bilgi aldı.