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Pansiyon inşaatına devam

SARIKAYA ilçesinde ihtiyaç duyulan öğrenci pansiyonu inşaatı devam ediyor.

Pansiyon inşaatına devam

SARIKAYA ilçesinde ihtiyaç duyulan öğrenci pansiyonu inşaatı devam ediyor.

20 Aralık 2017 Çarşamba 07:00
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Pansiyon inşaatına devam

Sarıkaya İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş, Şube Müdürü Haluk Timur ile birlikte yapımı devam eden Şehit Hasan Hüseyin Aksoy Anadolu Lisesi pansiyon inşaatını gezerek, Okul Müdürü Fatih Şahin ve diğer ilgililerden bilgi aldı. Pansiyon inşaatının her bölümünü gezerek çalışmaların ne aşamada olduğunu yerinde gözlemleyen Yoldaş, pansiyondaki yapımı devam eden işlerin ivedilikle tamamlanarak, öğrencilerin barınma ihtiyaçlarının karşılanmasını ümit ettiklerini söyledi. 

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