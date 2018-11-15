Pansiyon denetimi

Denetimlerde İş Sağlığı ve Güvenliği, Genel Temizlik Kuralları, Pansiyonlarda Bulunması Gereken Araç ve Gereçler, Öğrenci Odalarının Tertip ve Düzeni, Yemekhane Bölümünün İşleyişi, Pansiyon Çevre Düzenlenmesi ve Pansiyon Yönetmeliğinde Tutulması Gereken Defter ve Evraklar gibi daha birçok konular ele alındı. Denetimlerde görevli Şube Müdürü Yasin Gürsoy, özellikle öğrencilerin güven ve huzur içerisinde pansiyon hizmetinden yararlanmalarının esas olduğunun altını çizerek, denetimlerin ileriki zamanlarda periyodik olarak devam edeceğini söyledi.