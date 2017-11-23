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Panel ile anlatıldı

YOZGAT Valiliği öncülüğünde ‘Anadolu Mektebi Yazar Okumaları Projesi’ kapsamında ‘Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu’ adlı panel gerçekleşti.

Panel ile anlatıldı

YOZGAT Valiliği öncülüğünde ‘Anadolu Mektebi Yazar Okumaları Projesi’ kapsamında ‘Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu’ adlı panel gerçekleşti.

23 Kasım 2017 Perşembe 07:09
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Panel ile anlatıldı

Panelde Türkiye’nin ünlü hikaye yazarlarından Mustafa Kutlu’nun eserleri ve edebi yönü Yozgatlı öğrenciler tarafından ele alındı. Yozgat İl Kültür Müdürlüğü Salonu’nda gerçekleşen programa eski Tarım Bakanı ve Anadolu Mektebi Yazar Okumaları Projesi Yürütme Kurulu Başkanı Sami Güçlü, Vali Yardımcısı Salih Altun, Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, İl Kültür Müdürü Metin Halıcı, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Yozgatlı öğrencilerden Zehra Arıkan Panelist olurken, konuşmacılardan Ayşe Guzgun ‘Mustafa Kutlu’nun Kanaat ve Tüketim Ekonomisine Bakış Açısı’, Abdurrahman Hamza Saydam, ‘Mustafa Kutlu’nun Hikayelerine Genel Bakış’, Bestehan Kaplar,  ‘Bu Dava Seninle Başlar’, Azra Pelit ise, ‘Mustafa Kutlu’nun eserlerinde Türk Kadınının Rolü’ konularında bilgiler aktardı. Programa sağlık sorunları nedeniyle katılamayan Mustafa Kutlu’nun, Yozgatlı öğrencilere gönderdiği mektubu da okundu.

 

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