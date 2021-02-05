Pandemiye yönelik eğitim çalışması

Okul destek projesi kapsamında Yozgat Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli, Sosyal Çalışmacı Gül Aydoğan ile birlikte ortaöğretim öğrencilerine pandemi ve sosyal uyum hakkında bilgilendirmede bulundu. Verilen eğitim ve yapılan bilgilendirmenin ardından katılımcı öğrencilere, maske, dezenfektan ve şemsiye hediye edildi. İl Müdürü Neşeli, pandemi sürecinin alınan tedbirlerle kısa sürede atlatılmasını temenni ettiklerin, bu konuda özellikle genç kuşakları bilgilendirerek, tedbiri elden bırakmamalarını tavsiye ettiklerini kaydetti.