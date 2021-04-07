Pandemi önlemleri konuşuldu

Kadışehri Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğretmenlerinin katıldığı toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy başkanlık etti. Toplantıda, ‘Pandeminin Olumsuz Etkilerini Azaltma ve Ders Başarılarını Arttırma’ konusu üzerinde duruldu. Kadışehri Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmenleri ile 8. ve 12. sınıf öğrencileri, okulun diğer öğrencileri için pandeminin olumsuz etkilerini en aza indirgemek adına yapılabilecekler, 8. ve 12. sınıf öğrencilerinin sınav kaygısı ve test çözme teknikleri ele alındı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Aksoy, ‘’Okulumuzun diğer öğrencileri için de derslerin takibi konusunda ortak görüşler alınarak yapılacakları konuştuk. Öğrencilerimizi daha başarılı yarınlara hazırlamak adına fedakârca çalışan okul yöneticilerimiz ve değerli öğretmenlerimize teşekkür ederiz’’ dedi.