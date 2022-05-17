Özel çalıştay

Bütün çocukların değerli, özel ve biricik olduğunu belirten İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, ortalama yeteneklere sahip bireylerden farklı olarak daha baskın yetenekleri olan öğrencilerin yetişmeleri için gerekli ortamları hazırlamak öncelikleri olduğunu ifade etti. Yozgat’ta 2017 yılında 1 tane olan Bilim ve Sanat Merkezi’nin 4'e çıkarıldığını vurgulayan Yazıcı, Bilim ve Sanat Merkezlerinde 270 özel yetenekli öğrencinin eğitim gördüğünü ve 41 yönetici ve öğretmenin görev yaptığını söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığınca özel yetenekli çocukların eğitimi için açılan eğitim kurumları ve alt yapısına dönük çalışmaların hızla devam ettiğinin altını çizen Yazıcı, “Nasıl ki, kainatta bir denge var ise, kainatın eksenindeki insanın yaratılışında da yetenekler beceriler itibariyle bir denge vardır. Bu durum toplumda herkesin birbirine iş gördürebilmesi için bir sonuçtur. Öğrencilerimizin baskın yetenekleri doğrultusunda yetişmesi için alt yapı çalışmaları ile birlikte onların ve velilerimizin motivasyonu için de azami gayret sarf edilmektedir. Bu gayretin bir nişanesi olarak yapılacak bu çalıştaya emek veren ve katkı sağlayan herkese teşekkür eder, verimli bir çalıştay olmasını temenni ediyorum” dedi.

Çalıştaya İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, Boğazlıyan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Şimşek, Şube Müdürleri Yılmaz Karaalp, Coşkun Bölükbaşı, Amasya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Dr. D. Duygu Kılıç, Bozok Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Dr. Mustafa Böyükata, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doçent Dr. Ahmet Kurnaz, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doçent Dr. Hüseyin Mertol, Yozgat ve Bilim Sanat Merkezleri Müdürleri ve okul müdürleri katıldı.

Rabia Şahin

