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Oyunlarla Sosyal Bilgiler

Yozgat Bozok Üniversitesi Sosyal Bilimler Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Nazike Karagözoğlu, öğrencilere oyun oynarken sosyal bilgileri nasıl öğreneceklerini uygulamalı olarak anlattı.

11 Ekim 2021 Pazartesi 00:27
Oyunlarla Sosyal Bilgiler

 Karagözoğlu, öğrencilere sosyal bilgilerin ezbere dayalı bir ders olmadığını göstermek için atölye açtıklarını bildirdi. Sosyal Bilimler Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Nazike Karagözoğlu, ‘’Çocuklara sosyal bilgileri oyunlarla daha kolay öğrenebileceklerini göstermeyi hedefliyoruz. Aynı zamanda bilgisayarla, tabletle, telefonla çok fazla vakit geçiren çocuklarımızın aileleriyle birlikte evde de oynayabilecekleri oyunlara örnek teşkil etmesi adına sosyal bilgiler oyunları tasarladık onları tanıtıyoruz’’ dedi. •Sümeyye İlhan•

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