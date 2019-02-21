Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -3°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
101971
ALTIN
229.263
DOLAR
5.3205
STERLİN
6.9427
EURO
6.0379

Oyuncaklarını kendileri tasarlıyor

SARAYKENT İlçesi Marziye İbrahim Ertek Ortaokul öğrencileri, Beden Eğitimi ve Spor dersi kapsamında sıradışı bir projeye imza atarak, oyunlarında kullandıkları oyunlarını tasarlamaya başladı.

Oyuncaklarını kendileri tasarlıyor

SARAYKENT İlçesi Marziye İbrahim Ertek Ortaokul öğrencileri, Beden Eğitimi ve Spor dersi kapsamında sıradışı bir projeye imza atarak, oyunlarında kullandıkları oyunlarını tasarlamaya başladı.

21 Şubat 2019 Perşembe 07:00
15 Okunma
Oyuncaklarını kendileri tasarlıyor

Tasarlanan bu oyunlarda oyun kurallarını da kendi özgün çalışmalarıyla oluşturan ortaokul öğrencileri, tasarladıkları oyunları oynarken hem eğleniyor hem de dönem notlarını bu oyunlardan alıyor. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Önder Kavak, projenin tasarlanmasında kendisine, eskiden ‘çocukların kendi oyuncaklarını kendilerinin yapmalarının’ ilham olduğunu söyledi. Kavak, "Bu uygulama ile öğrencilerimizin el becerilerini ve yaratıcı zekalarını geliştirmeyi, tüketici değil üretici nesiller yetiştirmeye katkıda bulunmayı amaçladık. Son dönemlerde çocukların zamanının çoğunu ekran başından geçirmesinin olumsuz etkilerini azaltmak adına çok faydalı bulduğumuz bu uygulamadan dolayı ortaokul çağındaki çocuklarımız oyun tasarlama sürecinde aşama aşama plan yapmalarından dolayı hem zekaları gelişiyor hem de gelişen zekaları ile birlikte zamanı etkin ve verimli kullanma becerilerini elde ediyorlar" dedi.
Okul Yöneticisi Halil İbrahim Karatekin ise, okulunda görev yapan Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Önder Kavak’ın başlatmış olduğu bu uygulamadan dolayı son derece memnun olduğunu kaydetti. Karatekin, "Marziye İbrahim Ertek Ortaokulu öğretmenleri olarak sene başında yapmış olduğumuz öğretmenler kurulu toplantımızda eğitimde kalite ve verimi geliştirebilmek için klasik eğitimi bir kenara bırakarak, öğrencilerimizin öğrenme kabiliyetlerinin en üst düzeyde olduğu oyun etkinliklerinden yararlanmayı amaç edindik. Böylelikle öğrencilerimiz hem oyun oynamanın zevkine varırken öte yandan farkında olmadan öğrenmede güçlük çektikleri konularda bile rahatlıkla önemli bir yol kat ettiklerini bizzat görmüş olduk. Diğer bir konu ise öğrencilerin aktif olarak derse motivasyon sürelerinin maksimum seviyeye çıkması bizlerin işini daha da kolaylaştırmaya başladı. Emeği geçen Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenimiz başta olmak üzere okulumuzun değerli öğretmenlerine teşekkür ediyorum" diye konuştu. 

Anahtar Kelimeler:
SARAYKENT İlçesi Marziye İbrahim Ertek Ortaokul
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Çiftçi’nin kitaplarını okuyun!
Çiftçi’nin kitaplarını okuyun!
Atandı, görevine başlayamadı
Atandı, görevine başlayamadı
Madalya için kampanya
Madalya için kampanya
Kaymakamdan okul ziyareti
Kaymakamdan okul ziyareti
Zübeyde Hanım gururlandırdı
Zübeyde Hanım gururlandırdı
Okuma etkinliği
Okuma etkinliği
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim