Oyuncaklarını kendileri tasarlıyor

Tasarlanan bu oyunlarda oyun kurallarını da kendi özgün çalışmalarıyla oluşturan ortaokul öğrencileri, tasarladıkları oyunları oynarken hem eğleniyor hem de dönem notlarını bu oyunlardan alıyor. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Önder Kavak, projenin tasarlanmasında kendisine, eskiden ‘çocukların kendi oyuncaklarını kendilerinin yapmalarının’ ilham olduğunu söyledi. Kavak, "Bu uygulama ile öğrencilerimizin el becerilerini ve yaratıcı zekalarını geliştirmeyi, tüketici değil üretici nesiller yetiştirmeye katkıda bulunmayı amaçladık. Son dönemlerde çocukların zamanının çoğunu ekran başından geçirmesinin olumsuz etkilerini azaltmak adına çok faydalı bulduğumuz bu uygulamadan dolayı ortaokul çağındaki çocuklarımız oyun tasarlama sürecinde aşama aşama plan yapmalarından dolayı hem zekaları gelişiyor hem de gelişen zekaları ile birlikte zamanı etkin ve verimli kullanma becerilerini elde ediyorlar" dedi.

Okul Yöneticisi Halil İbrahim Karatekin ise, okulunda görev yapan Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Önder Kavak’ın başlatmış olduğu bu uygulamadan dolayı son derece memnun olduğunu kaydetti. Karatekin, "Marziye İbrahim Ertek Ortaokulu öğretmenleri olarak sene başında yapmış olduğumuz öğretmenler kurulu toplantımızda eğitimde kalite ve verimi geliştirebilmek için klasik eğitimi bir kenara bırakarak, öğrencilerimizin öğrenme kabiliyetlerinin en üst düzeyde olduğu oyun etkinliklerinden yararlanmayı amaç edindik. Böylelikle öğrencilerimiz hem oyun oynamanın zevkine varırken öte yandan farkında olmadan öğrenmede güçlük çektikleri konularda bile rahatlıkla önemli bir yol kat ettiklerini bizzat görmüş olduk. Diğer bir konu ise öğrencilerin aktif olarak derse motivasyon sürelerinin maksimum seviyeye çıkması bizlerin işini daha da kolaylaştırmaya başladı. Emeği geçen Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenimiz başta olmak üzere okulumuzun değerli öğretmenlerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.