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Oyuncaklar yüz güldürdü

YOZGAT Sakarya İlkokulu öğrencilerine paylaşma duygusu kazandırmak amacıyla 4-F Sınıf Öğretmeni Berrin Duran öncülüğünde başlatılan oyuncak projesine, öğrencilerden büyük destek geldi.

Oyuncaklar yüz güldürdü

YOZGAT Sakarya İlkokulu öğrencilerine paylaşma duygusu kazandırmak amacıyla 4-F Sınıf Öğretmeni Berrin Duran öncülüğünde başlatılan oyuncak projesine, öğrencilerden büyük destek geldi.

19 Kasım 2018 Pazartesi 07:43
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Oyuncaklar yüz güldürdü

Minik öğrenciler paketleyip koliledikleri 181 oyuncağı Çadırardıç ve Sarıfatma köylerinde bulunan öğrenci arkadaşlarına gönderdi. Sınıf Öğretmeni Berrin Duran, Çadırardıç ve Sarıfatma İlköğretim okulundaki öğrencileri ziyaret ederek getirdikleri oyuncakları dağıttı. Hediyeleri alan çocukların mutlulukları ise gözlerinden okundu. Köy okullarında eğitim gören öğrencilerden Bekir Olgun, "Yozgat’tan bize oyuncak gönderen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Çok mutlu oldum. Eve gidince oyuncaklarımla oynayacağım" dedi.  Atiye Sultan Saldıran isimli öğrenci ise memnuniyetini dile getirerek "Yozgat’tan ağabeylerimiz bize oyuncak gönderdi. Hiç bu kadar güzel oyuncağımız olmamıştı. Çok güzel oyuncaklar çok mutlu oldum, onlara teşekkür ederim" şeklinde konuştu. Projeye öncülük eden 4-F Sınıf Öğretmeni Berrin Duran ise "Biz Sakarya İlkokulunda sınıfımız olarak bir toplum hizmet projesi başlattık. Çocuklara yardımlaşma, dayanışma, işbirliği, paylaşarak mutlu olma duygularını kazandırmak adına bu kampanyayı yaptık. Kampanyaya katılım büyük oldu. Edindiğimiz oyuncakları köy okullarına gelip öğrencileri ziyaret ederek onlara dağıttık. Çok mutluyuz. Çocukların sevincini görmek bizi daha da mutlu etti" ifadelerini kullandı. 

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Oyuncaklar Yüz Güldürdü
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