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OYUNCAK SEViNCi

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde, Enpara.com’un Oyuncak Kütüphanesi Derneği desteği ile köy okullarında okuyan öğrencilere oyuncak hediye edildi.

01 Temmuz 2021 Perşembe 00:38
OYUNCAK SEViNCi

Projesi kapsamında Sorgun Gençlik Derneği (SORGED) tarafından, köy okulları ziyaret edilerek, çocuklar oyuncaklarla buluşturuldu. SORGED Başkanı Halil Uğuz, ‘’Proje kapsamında yaklaşık 3 bin 500 adet oyuncağı gerekli dezenfeksiyon uygulamasını yaptıktan sonra köylerimizde yaşayan çocuklarımıza hediye ettik. Enpara.com ve Oyuncak Kütüphanesi Derneği başta olmak üzere okullarımıza ve gönüllülerimize desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz’’ dedi. Oyuncakların çocukların zihinsel gelişiminde çok büyük bir öneme sahip olduğunu belirten Uğuz, oyuncak almanın giderek pahalı bir hale gelmeye başladığını, her ailenin çocuğuna yeterli miktarda oyuncak alamadığını bildirdi. Uğuz, ‘’Enpara.com’un Oyuncak Kütüphanesi Derneği ile gerçekleştirdiği bu proje, bizleri çocuklara ulaşmamızda daha da güçlü hale getirdi. İki kuruluşa da desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Destekleri sayesinde daha fazla çocuğumuza ulaşabileceğiz’’ ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
OYUNCAK SEViNCi
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