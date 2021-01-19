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Oyuncak Bebek kursu

KADIŞEHRİ Halk Eğitim Merkezi tarafından, Yozgat Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü işbirliği ile açılan şiş ve tığ örücülüğü oyuncak bebek yapımı kursu ilgi gördü.

19 Ocak 2021 Salı 00:57
Oyuncak Bebek kursu

Kaymakam Emirhan Arıkan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy ile birlikte Halk Eğitim Merkezi’ni ziyaret etti. Kaymakam Arıkan, İşkur işbirliği ile açılan oyuncak bebek yapım kursunu ziyaret ederek, bilgi aldı, kursiyerlerle sohbet etti. Kaymakam Arıkan, kursiyerlerin isteklerini dinledi, talepleri doğrultusunda açabilecek kurslar belirlendi. Kursiyerler yaptıkları bebeklerden Kaymakam Arıkan’a hediye etti. Kaymakam Arıkan, halkın eğitimi için tüm imkanlarıyla sahadan olan kurum yöneticileri ile pandemi sürecinden geçtiğimiz şu günlerde halkın eğitimi için çaba gösteren Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Şimşek ile kursta görev alan eğitimcilere teşekkür etti. 

Anahtar Kelimeler:
Oyuncak Bebek Kursu
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