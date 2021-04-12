Oyun Setleri dağıtıldı

Yerköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Durmaz, okul ziyaretlerinde bulundu. Durmaz, OynuYOZ Projesi kapsamında Şehit Erhan Ar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi gönüllü öğretmen ve yöneticileri tarafından okullarda Akıl ve Zeka Oyunları Atölyelerinin kurulması için destek verdiğini söyledi. Durmaz, Cumhuriyet İlkokulu, Şehit İbrahim Yıldız İlkokulu ve Şehit Muhammet Ali Ocak İlkokulu'na Akıl ve Zeka Oyunları atölyeleri kurulması amacıyla 30'ar oyun setlerini teslim etti. Durmaz, ‘’Tedariki tümüyle gönüllü katkılarla gerçekleştirilen etkinliğin düzenlenmesinde katkı sunan kıymetli öğretmen ve idarecilerimize teşekkür eder, öğrencilerimizin üst düzeyde istifade etmesini dileriz’’ dedi.